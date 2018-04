Polizeipräsidium Hamm / Unfallflucht in der Wilhelminenstraße

Unfallflucht in der Wilhelminenstraße

Hamm - Mitte - Ein geparkter brauner VW wurde am Montag, dem 16. April 2018, bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelminenstraße beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte gegen 15 Uhr den Unfall beobachtet und eine Benachrichtigung für den Geschädigten hinterlassen. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern noch an. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro. (fa)

