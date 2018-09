Polizeipräsidium Hamm / Unfallflucht - Unbekannter geflüchtet

Unfallflucht - Unbekannter geflüchtet

Hamm, Herringen - Auf dem Herringer Weg kam es in der Sonntagnacht, 9. September, zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines bisher unbekannten Autos. Gegen 23.45 Uhr war ein 46-jähriger Hammenser mit seinem Toyota auf dem Herringer Weg in Richtung stadteinwärts unterwegs. Gleichzeitig näherte sich ein unbekannter Fahrzeugführer im Gegenverkehr. Dieser fuhr mittig der Fahrbahn und hatte sein Fernlicht eingeschaltet. Der 46-jährige lenkte seinen PKW auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hier kollidierte er mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den genauen Fahrzeugtyp oder dessen Kennzeichen liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf zirka 8000 EUR beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/