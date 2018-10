Polizeipräsidium Hamm / Unfallflucht vorgetäuscht

Unfallflucht vorgetäuscht

Hamm-Mitte - Eine am Freitag, 5. Oktober, angezeigte Unfallflucht auf dem Schleppweg (siehe unserer Pressemitteilung vom 5. Oktober unter http://url.nrw/ZDU) hat es so nie gegeben. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 31-Jährige den Schaden an ihrem Opel Corsa selbst verursacht hat. Sie muss nun mit einem Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen. (ba)

