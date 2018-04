Polizeipräsidium Hamm / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm, Uentrop - Auf dem Parkplatz der Dialyseklinik an der Ludwig-Teleky-Straße, kam es am Mittwoch, 18. April, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 14.55 Uhr und 18.40 Uhr wurde dort ein geparkter, schwarzer Mercedes von einem Unbekannten mit seinem Fahrzeug beschädigt. Das geparkte Auto wurde am Heck beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/