Polizeipräsidium Hamm / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm, Uentrop - Am Mittwoch, dem 23. Mai, um 16.50 Uhr, kam es am Alten Uentroper Weg zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines weißen VW Up mit schwarzer Heckklappe streifte beim Vorbeifahren einen geparkten blauen Ford. An dem geparkten Auto wurde dabei der linke Außenspiegel beschädigt; es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

