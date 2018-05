Polizeipräsidium Hamm / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm-Braam-Ostwennemar - Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 24. Mai, zwischen 16.55 Uhr und 18.55 Uhr auf der Braamer Straße, sucht die Polizei den Verursacher. Dort wurde in Höhe der Haus-Nummer 87 ein ordnungsgemäß geparkter Fiat beschädigt, ohne dass sich jemand meldete. Der entstandene Sachschaden am weißen 500-er Kleinwagen beträgt etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/