Polizeipräsidium Hamm / Unfallopfer verstorben

Hamm-Uentrop - Die 73-jährige Hyundai-Fahrerin, die am Sonntag, 25. März, bei einem Verkehrsunfall auf der Birkenallee schwer verletzt wurde (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 25.03.2018, 18.56 Uhr), ist bereits am 30. März in einem Hammer Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hier können Sie unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen: http://url.nrw/Z8K (cg)

