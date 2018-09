Polizeipräsidium Hamm / Unfallzeugen gesucht

Unfallzeugen gesucht

Hamm-Herringen - Am Sonntag, 2. September wurde auf der Schachtstraße unweit der Dortmunder Straße ein schwarzer VW Eos bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Pkw stand zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr am Straßenrand in einer Reihe mit anderen parkenden Fahrzeugen. An der hinteren Stoßstange des Volkswagens wurden Kratzer festgestellt. Weiterhin befand sich ein Loch in der Stoßstange. Der Unfallverursacher ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

