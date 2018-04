Polizeipräsidium Hamm / Unter Alkoholeinfluss Rotlicht missachtet

Unter Alkoholeinfluss Rotlicht missachtet

Hamm - Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste ein 30-jähriger Hammer am 08.04.2018 abgeben. Gegen 03:40 Uhr wartete ein Zeuge mit seinem Pkw auf der Werler Straße in Richtung Norden vor der roten Ampel. Im Gegenverkehr wollte ein 53-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Ford C-Max bei erfolgtem Grünlicht für Linksabbieger in den Oberallener Weg einfahren. Der 30-Jährige hatte nach übereinstimmenden Aussagen mit seinem Audi A1 den Zeugen rechts überholt und war dann bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford. Im Rahmen der Unfallaufnahme erfolgte ein Alkoholtest. Dieser verlief bei dem Audi-Fahrer positiv. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10000 Euro. (hz)

