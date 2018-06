Polizeipräsidium Hamm / Verkehrssünder unter Drogen- und ...

Verkehrssünder unter Drogen- und Alkoholeinfluss erwischt

Hamm - Am Sonntag, 3. Juni, hat die Polizei mehrere Fahrrad- und Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt. Gegen 2.10 Uhr kam es auf der Pommernschleife zu einem Zusammenstoß zwischen einer 63-jährigen Radfahrerin und einem 21-jährigen Mercedes-Fahrer. Ein Alkoholtest bei der Radfahrerin fiel positiv aus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zwei weitere Radfahrer fielen in der Nacht durch ihre Fahrweise auf. Auf der Werler Straße fuhr ein 29-Jähriger gegen 1.50 Uhr derartig Schlangenlinien, dass ihm mehrere Autos ausweichen mussten. Ein Alkoholtest verlief positiv. Gegen 2.35 Uhr kontrollierte die Polizei auf dem Bockumer Weg einen 68-jährigen Radfahrer, der ebenfalls durch Schlangenlinien auffiel. Auch bei ihm fiel ein Alkoholtest positiv aus. Gegen 6.25 Uhr hielten die Beamten auf der Schottschleife einen 50-jährigen Passat-Fahrer an. Ein Drogentest verlief positiv. Gegen 19.40 Uhr fiel einer Streife ein Audi auf, der mehrfach ohne zu blinken abbog. Der 22-jährige Fahrer wurde positiv auf Drogen getestet. Alle Fahrer mussten in der Wache eine Blutprobe abgeben. Die Polizei erinnert daran, dass Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gefährlich ist. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. (ba)

