Polizeipräsidium Hamm / Verkehrsunfall 2 : Geschädigter gesucht

Verkehrsunfall 2 : Geschädigter gesucht

Hamm-Bockum - Hövel - Am Donnerstag, den 23.August.2018, um 18.35 Uhr, kam es auf Erlenfeldstraße zu einem Verkehrsunfall an einem parkenden, silberfarbenen Kleinwagen. Die 33 Jahre alte Fahrerin eines braunen Volkswagens hatte beim Vorbeifahren den Außenspiegel dieses Autos touchiert und dadurch beschädigt. Die Verursacherin fuhr zunächst nach Hause. Als sie nach ca. 5 Minuten zurückkam, hatte sich das andere Fahrzeug, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, bereits entfernt. Am verursachenden Passat wurde ebenfalls der Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei Hamm bittet den Fahrer des unbekannten Kleinwagens, bei dem es sich um einen Opel Corsa oder Nissan Micra handeln könnte, sich bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 916 - 2160 zu melden. (es)

