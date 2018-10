Polizeipräsidium Hamm / Verkehrsunfall auf Westring: ...

Verkehrsunfall auf Westring: Kradfahrerin (16) verletzt sich

Hamm-Mitte - Am Donnerstagnachmittag, 2. Oktober, gegen 13.55 Uhr, war eine 16-jährige Hammenserin mit ihrem Moped auf dem Westring unterwegs. In Höhe der Kreuzung zum Richard-Matthaei-Platz bremste sie ihr Zweirad verkehrsbedingt ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Keeway und stieß gegen einen unmittelbar vor ihr befindlichen VW Up. Hierbei kam die Jugendliche zu Fall und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt zirka 900,00 EUR.(es)

