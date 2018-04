Polizeipräsidium Hamm / Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Hamm, Bockum-Hövel - An der Einmündung Hammer Straße / Bülowstraße kam es am Donnerstag, 12. April, um 18.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Mann verletzt wurde. Der Mann fuhr auf der Hammer Straße in Richtung Westen und musste seinen KIA verkehrsbedingt abbremsen, als eine 41-jährige Frau mit ihrem VW auf seinen Wagen auffuhr. Bei dem Aufprall wurde der 67-Jährige leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 7500 Euro; beide mussten abgeschleppt werden. (hp)

