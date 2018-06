Polizeipräsidium Hamm / Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Hamm, Pelkum - Am Sonntag, 3. Juni, um 20.50 Uhr, stießen an der Kreuzung Wiescherhöfener Straße / Behringstraße zwei Autos zusammen. Eine Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die 49-jährige Fahrerin eines Skoda war auf der Behringstraße unterwegs und wollte die genannte Kreuzung geradeaus überqueren, als sie plötzlich mit einem VW Golf zusammenstieß. Dessen 22-jähriger Fahrer wollte von der Wiescherhöfener Straße nach rechts in die Behringstraße abbiegen. Er geriet dabei allerdings in den Gegenverkehr und fuhr gegen das Auto der Frau. Diese wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte es aber schnell wieder verlassen. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand ein geschätzter Schaden von etwa 10000 Euro. (hp)

