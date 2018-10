Polizeipräsidium Hamm / Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Bockum-Hövel - Am Sonntag, 7. Oktober, gegen 16.55 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Am Lausbach / Zum Torksfeld / Johannes-Rau-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Opel die Straße Am Lausbach und wollte im Kreisverkehr in die Johannes-Rau-Straße einbiegen. Der 66-jährige Radfahrer befährt ebenfalls den Kreisverkehr über die Querungshilfen und will über die Johannes-Rau-Straße dem Kreisverkehr folgen. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Radfahrer aus Hamm wird hierbei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 2100 Euro geschätzt. (MW)

