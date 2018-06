Polizeipräsidium Hamm / Verkehrsunfall unter Radfahrern - beide ...

Verkehrsunfall unter Radfahrern - beide verletzt

Hamm, Bockum-Hövel - An der Wellingstraße wurden am Sonntag, 11. Juni, um 15.05 Uhr, zwei Radfahrer bei einem Unfall verletzt. Ein 63-jähriger Mann und seine 60-jährige Ehefrau fuhren nebeneinander über die Wellingstraße, der Mann auf einem Fahrrad, die Frau auf einem Pedelec. Nachdem sich während der Fahrt die Lenker der Räder zufällig berührten, stürzten die Eheleute. Der Mann wurde bei dem Sturz leicht und seine Frau schwer verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (hp)

