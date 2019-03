Polizeipräsidium Hamm / Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Bockum-Hövel - Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Autofahrer am Samstag. 2. März, zwischen 15 Uhr und 16.15 Uhr, auf dem Besucherparkplatz des St. Josef-Hospitals an der Albert-Struck-Straße. Er hatte beim Ausparken einen Kia beschädigt, der dort abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro an dem schwarzen Kleinwagen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(es)

