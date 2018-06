Polizeipräsidium Hamm / Verletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall

Verletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall

Hamm, Uentrop - Eine 48-jährige Frau wurde am Montag, 11. Juni, um 18.20 Uhr, bei einem Unfall auf dem Alten Uentroper Weg verletzt. Sie fuhr mit dem Fahrrad über den Radweg in Richtung Osten, als ein 43-Jähriger mit seinem Skoda wendete. Bei seinem Wendevorgang nutzte der Mann auch den Radweg und übersah dabei die Radfahrerin. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, der die Frau gegen einen weiteren geparkten Pkw prallen und anschließend zu Boden stürzen ließ. Die 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dass sie nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 700 Euro. (hp)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/