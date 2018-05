Polizeipräsidium Hamm / Verletzter Pedelec-Fahrer bei Unfall

Verletzter Pedelec-Fahrer bei Unfall

Hamm, Rhynern - Am Rhynerberg wurde am Samstag, dem 26. Mai, um 9.43 Uhr, der 55-jährige Fahrer eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann stieß als Linksabbieger mit dem entgegenkommenden Volvo eines 88-jährigen Autofahrers zusammen und stürzte. Der Radler wurde zwar mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, er war bei dem Unfall aber nur leicht verletzt worden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 4000 Euro. (hp)

