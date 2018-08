Polizeipräsidium Hamm / Vermisstensuche

Vermisstensuche

Hamm-Heessen - Hamm-Heessen - In Brilon (HSK) kam es am Donnerstabend (16.August, zwischen 19:00 und 22:00Uhr) zu einem Hubschraubereinsatz, nachdem eine 22-jährige Heessenerin bei der Polizei in Hamm vermisst gemeldet worden war. Da Ermittlungen auf einen Aufenthalt im Hochsauerlandkreis hindeuteten, wurden die Suchmaßnahmen in diesen Bereich verlagert. Angehörige hatten das Fehlen der jungen Frau gegen 15.00 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Da von einer Selbstgefährdung ausgegangen werden musste, wurde neben den örtlichen Kräften schließlich auch ein Maintrailerhund hinzugezogen. Die Suchmaßnahmen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf die gesuchte Frau geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hamm, Tel. 02381 - 916-0, zu melden

