Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in ein Bürogebäude

Versuchter Einbruch in ein Bürogebäude

Hamm-Rhynern - Unbekannte Täter versuchten am Montag, 25. März, gegen 2.55 Uhr in ein Bürogebäude auf der Gobel-von-Drechen-Straße einzubrechen. Sie durchtrennten mehrere Kabel der Sicherheitsanlage. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden von etwa 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

