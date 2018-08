Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in ein Dreifamilienhaus

Versuchter Einbruch in ein Dreifamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel - Unbekannte versuchten, im Zeitraum Dienstag, 31. Juli und Mittwoch, 29. August, in die Parterrewohnung eines Dreifamilienhauses in der Straße "Am Schürbusch" einzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Terrassentür aufzuhebeln. An der Tür entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe

