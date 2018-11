Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm - Bockum-Hövel - In der Zeit von Sonntag, 04. November, 11.00 Uhr bis Dienstag, 06. November 2018, 19.00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Uphofstraße einzubrechen. Dazu hebelten sie an der Hauseingangstür und an der Terrassentür. Beide Türen hielten den Einbruchsversuchen stand und die Täter drangen nicht in das Haus ein. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. (ab)

