Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, 30. März, 20.10 Uhr und Sonntag, 31. März, 6.50 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Von-Thünen-Straße einzubrechen. Sie versuchten dabei die Hauseingangstür aufzuhebeln. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht in das Haus. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/