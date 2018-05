Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus

Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus

Hamm - Im Zeitraum 08.05.2018, 18:00 Uhr, bis 09.05.2018, 15:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Westfalenschleife einzubrechen. Der Geschädigte hatte Hebelspuren an der Hauseingangstür festgestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Zeugenhinweise bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

