Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Hamm - Uentrop - In der Zeit von Freitag, 17. August 2018, 17.00 Uhr bis Samstag, 18. August 2018, 11.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Marker Dorfstraße einzudringen. Beim Versuch, die Rolllade einer Terrassentür nach oben zu schieben, hielt diese stand und die Täter brachen ihr Vorhaben ab. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei Hamm zu melden.(ab)

