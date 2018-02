Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern - In der Zeit von Mittwoch, 7. Februar, 4 Uhr, und Donnerstag, 8. Februar, 5 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Christinenweg einzudringen. Die Täter brachen das Schloss einer Kellertür auf. Ins Haus gelangten sie jedoch nicht. Die Tür war von Innen zusätzlich gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

