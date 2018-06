Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop - In der Zeit von Dienstag, 1. Mai, und Freitag, 1. Juni, 9.40 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Uentroper Dorfstraße einzudringen. Die Täter hebelten erfolglos an einer Kellertür. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

