Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern - Unbekannte versuchten am Sonntag, 2. September, in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf dem Döhn einzudringen. Die Einbrecher hebelten in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr erfolglos an der Hauseingangstür und an dem Schließzylinder. Dabei hinterließen sie einen geschätzten Sachschaden von 300 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

