Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in Elektronikfirma

Versuchter Einbruch in Elektronikfirma

Hamm-Heessen - Unbekannte versuchten am Dienstag, 3. April, gegen 1.30 Uhr in eine Elektronikfirma am Westberger Weg einzubrechen. Als sie eine Scheibe einschlugen wurde ein Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

