Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude ...

Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude an der Hafenstraße

Hamm-Mitte - Unbekannte versuchten am Dienstag, 18. September, zwischen 7.45 Uhr und 17.15 Uhr, in ein Geschäftsgebäude an der Hafenstraße unweit des Kreisverkehrs einzubrechen. Sie versuchten, ein Türschloss aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. An dem Schloss entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/