Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Hamm-Westen - Unbekannte versuchten am Sonntag, gegen 1.10 Uhr, in eine Kindertagesstätte an der Spichernstraße einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und lösten dadurch einen Alarm aus. Bevor sie sich Zutritt verschaffen konnten flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/