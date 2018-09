Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in Wohnung

Versuchter Einbruch in Wohnung

Hamm-Norden - Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Großer Sandweg einzubrechen. Die Täter kletterten auf den Balkon der Wohnung in Parterre und hebelten erfolglos an einem Fenster. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

