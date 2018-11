Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Einbruch in Wohnung

Versuchter Einbruch in Wohnung

Hamm - Mitte - Am Sonntag, dem 11. November, gegen 04.30 Uhr wurde versucht in eine Wohnung in der Roonstraße einzubrechen. Der Tatverdächte scheiterte beim Aufbruch der Wohnungstür und machte sich von dannen. Eine Zeugin konnte erkennen, dass er einen Vollbart hatte und mit einer blauen Jacke sowie einer Kappe bekleidet war. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02381 916-0 entgegen. (fa)

