Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Wohnungseinbruch

Versuchter Wohnungseinbruch

Hamm-Heessen - Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstag, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 2.30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Dasbecker Weg einzubrechen. Die Wohnungsinhaberin stellte bei ihrer Rückkehr Hebelspuren an der Wohnungstür fest. Das Eindringen in die Räumlichkeiten gelang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

