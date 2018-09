Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Wohnungseinbruch

Versuchter Wohnungseinbruch

Hamm - Heessen - In der Zeit von Dienstag, 04. September, 16 bis 20 Uhr wurde versucht in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Großen Sandweg einzubrechen. Der oder die Täter machten sich an der Wohnungstür zu schaffen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (fa)

