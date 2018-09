Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Wohnungseinbruch

Versuchter Wohnungseinbruch

Hamm-Heessen - Am Mittwoch, 19. September versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 5.10 Uhr und 19 Uhr Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Roggenkamp unweit der Maybachstraße aufzubrechen. Sie gelangten jedoch nicht in die Wohnungen. Die Wohnungsinhaber stellten Beschädigungen an ihren Wohnungstüren fest. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/