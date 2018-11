Polizeipräsidium Hamm / Versuchter Wohnungseinbruch

Versuchter Wohnungseinbruch

Hamm - Rhynern - Am Samstag, 17.11.2018, gegen 17.45 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung am Käthe-Kollwitz-Weg einzubrechen. Durch eine aufmerksame Nachbarin blieb es jedoch bei dem Versuch. Die Täter hatten sich Zugang zur Terrassentür der Wohnung verschafft und versuchten diese aufzuhebeln. Dabei zerbrach die Fensterscheibe der Tür. Durch das Geräusch der berstenden Scheibe wurde eine Nachbarin aufmerksam und konnte die Täter durch Rufen von ihrem Vorhaben abbringen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. An der Terrassentür entstand eine Sachschaden von 600 Euro. (ab)

