Polizeipräsidium Hamm / Wassertanksperren am Stunikenmarkt ...

Wassertanksperren am Stunikenmarkt abgebrannt

Hamm-Mitte - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, gerieten sechs Wassertanksperren am Stunikenmarkt auf der Martin-Luther-Straße in Brand. Die Ursache ist momentan ungeklärt. Möglicherweise entzündete eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe die neben den Wassertanks abgelagerten Müllsäcke. Das Feuer griff dann auf die synthetische Ummantelung der Tanks über. Sie konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Dennoch erlitten sie Totalschaden. Der Sachschaden beträgt etwa 12000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/