Polizeipräsidium Hamm / Weißer Ford bei Verkehrsunfall beschädigt

Weißer Ford bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Herringen - Auf der Ostfeldstraße wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 16. September, 23.45 Uhr und Montag, 17. September, 10.30 Uhr ein weißer Ford EcoSport bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Pkw parkte auf dem Gehweg zirka 50 Meter vor der Gutermuthstraße. Als der 48-jährige Fahrzeugbesitzer aus Hamm den Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite feststellte, informierte er die Polizei. Der Unfallverursacher ist unerkannt von der Unfallstelle weggefahren. Der entstandene Sachschaden an dem Ford wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

