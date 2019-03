Polizeipräsidium Hamm / Whisky-Dieb festgenommen

Whisky-Dieb festgenommen

Hamm-Pelkum - Einen Ladendieb nahm die Polizei am Dienstag, 26. März, in einem Supermarkt an der Kamener Straße fest. Der 38-jährige Mann aus Hamm hatte dort in der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr insgesamt sieben Flaschen Whisky und zwei Flaschen Bier gestohlen und wurde dabei vom Sicherheitsdienst erwischt. Die alarmierten Polizisten brachten den einschlägig Polizeibekannten ins Polizeigewahrsam. (cg)

