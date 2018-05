Polizeipräsidium Hamm / Wohnmobil aus Scheune gestohlen

Wohnmobil aus Scheune gestohlen

Hamm, Uentrop - In der Zeit zwischen dem 16. Mai, 21.30 Uhr, und dem 17. Mai, 9 Uhr, stahlen Unbekannte aus einer Scheune an der Straße Am Hagenkamp ein Wohnmobil. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein Modell des Herstellers Knaus in den Farben weiß und grau, es ist mit einer Markise an der Beifahrerseite ausgestattet. Zeugen, die den Diebstahl des Wohnmobils beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

