Polizeipräsidium Hamm / Wohnung im Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Wohnung im Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Hamm - Am 22.03.2018, gegen 18:55 Uhr, entdeckte der Bewohner einer Erdgeschoss-Wohnung auf dem Huesmannweg frische Hebelspuren an der Wohnungstür. Unbekannte Täter waren in den zurückliegenden vierzig Minuten gewaltsam eingedrungen. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Schränke und Schubladen wurden geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Feststellungen fehlt Bargeld und ein Handy. Genaue Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Zeugenhinweise bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/