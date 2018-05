Polizeipräsidium Hamm / Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Hamm - Mitte - Am Samstag, dem 26.05.2018, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr, wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Josef-Schlichter-Allee eingebrochen. Der / die Täter verschafften sich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zugang zum Haus. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 9160 entgegen. (fa)

