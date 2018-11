Polizeipräsidium Hamm / Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in ...

Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Pelkum

Hamm - Pelkum - Am Freitag, dem 02. November 2018, wurde der Polizei gegen 21.15 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Pelkum am Holtkamp gemeldet. Der Zugang zum Haus erfolgte durch gewaltsames Öffnen eines Fensters. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 9160 entgegen. (fa)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/