Polizeipräsidium Hamm / Zeuge nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Zeuge nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Hamm-Berge - Unbekannte brachen am Donnerstag, zwischen 18 Uhr und 20.45 Uhr, in eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Erikastraße ein. Die Täter hebelten die Balkontür auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt. Erkenntnisse über erlangte Beute liegen bisher nicht vor. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen.(es)

