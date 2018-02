Polizeipräsidium Hamm / Zeugen für Wohnungseinbruch gesucht

Zeugen für Wohnungseinbruch gesucht

Hamm-Mitte - Unbekannte drangen in der Zeit von Mittwoch, 7. Februar, 22.45 Uhr, und Donnerstag, 8. Februar, 5 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Wohnungstür und gelangten ins Innere. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

