Polizeipräsidium Hamm / Zeugen für Wohnungseinbruch gesucht

Zeugen für Wohnungseinbruch gesucht

Hamm-Heessen - Unbekannte brachen am Samstag, 6. Oktober, in der Zeit von 5.15 Uhr und 5.30 Uhr, in eine Wohnung am Mindener Weg ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere. Hier stahlen sie unter anderem Schmuck. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

