Polizeipräsidium Hamm / Zeugen nach Brand in Garage gesucht

Hamm-Bockum-Hövel - Nach einem Brand in einer Garage an der Resedastraße am frühen Sonntagmorgen, 11. März, sucht die Polizei Zeugen. Dort entzündeten sich gegen 1.10 Uhr mehrere Gegenstände, unter anderem ein Motorroller, ein Regal und Gartenmöbel. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen schnell ab. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

