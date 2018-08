Polizeipräsidium Hamm / Zeugen nach Straßenraub gesucht

Zeugen nach Straßenraub gesucht

Hamm-Heessen - Ein Unbekannter beraubte in der Nacht zu Samstag, gegen 0.30 Uhr, eine 66-Jährige auf dem Fußweg zwischen der Ahlener Straße und der Straße Am Brokhof. Die Frau befand sich auf dem Heimweg und suchte in der geöffneten Handtasche nach ihrem Hausschlüssel. Der Täter nutzte die Gelegenheit, näherte sich von hinten an und griff in die geöffnete Tasche. Hieraus entnahm er die Geldbörse und stieß die Frau zu Boden. Die 66-Jährige verletzte sich leicht. Der männliche Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten. Er ist unter 30 Jahre, hat eine schlanke Figur und spricht akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug der Unbekannte ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

